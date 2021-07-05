В Афганистане временно закрылось Генконсульство РФ

Генконсульство России в Мазари-Шариф временно закрылось из-за обострения ситуации на севере Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Да. Многие консульства прекратили временно свою работу до прояснения обстановки", - приводит слова Кабулова ТАСС.

По его словам, Россия и ОДКБ окажут Таджикистану поддержку в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме.

"Она оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме", - добавил спецпредставитель.