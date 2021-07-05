Иран возвращает жесткие ограничения и ждет пятой волны COVID-19

В Ирана на фоне распространения дельта-штамма коронавируса снова вводят возобновляют ограничительные меры, передает агентство Associated Press (AP).

Предписано закрыть коммерческие предприятия не первостепенной важности в регионах, где выявляется большая заболеваемость. В Тегеране и еще 275 городах закрывают рестораны, салоны красоты, торговые центры, общественные парки, кондитерские, книжные магазины.

Вводится запрет на перемещения между городами, где фиксируется высокий уровень заболеваемости.

По мнению президента Ирана Хасана Рухани, стране угрожает пятая волна коронавируса, связанная с распространением нового штамма.

С середины июня к началу июля в Иране заболеваемость выросла в два раза, вакцинацию прошли меньше 2% жителей.