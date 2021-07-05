Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы наводнения

В реках Хорота и Мацеста в Сочи зафиксирован критический уровень воды, сообщает оперштаб Кубани.

Отмечается, что жители города собирают необходимые вещи в связи с возможной эвакуацией,

"Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в случае эвакуации для помощи гражданам дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".