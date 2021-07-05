Врачам из "красной" зоны потребовалась помощь психологов

Врачи из "красной" зоны Ставропольского края присоединились к проекту в онлайн формате, где им оказывается психологическая помощь. Всего участие в проекте принимает около 1,5 тыс медработников.

"С ними работали психологи – проводили диагностику, образовательные вебинары, тренинги", - сказал глава региона Владимир Владимиров.

Далее он отметил, что проект также обеспечивает возможность получения психологической поддержки членами семей врачей, работающих с коронавирусными больными.