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Врачам из "красной" зоны потребовалась помощь психологов

Врачам из &quot;красной&quot; зоны потребовалась помощь психологов

Врачи из "красной" зоны Ставропольского края присоединились к проекту в онлайн формате, где им оказывается психологическая помощь. Всего участие в проекте принимает около 1,5 тыс медработников.

"С ними работали психологи – проводили диагностику, образовательные вебинары, тренинги", - сказал глава региона Владимир Владимиров.

Далее он отметил, что проект также обеспечивает возможность получения психологической поддержки членами семей врачей, работающих с коронавирусными больными.

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Вестник Кавказа

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