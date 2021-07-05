В Крыму рассказали о возможном ливне с градом

Крым вновь накроют ливни с грозой и градом, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ранее дожди прошли во многих районах республики. Наиболее сложная ситуация остается в Бахчисарайском районе, где из-за двухмесячной нормы осадков из берегов вышли две реки и сошел сель.

"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.

Напомним, что первый мощный циклон обрушился на полуостров в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. В регионе был введен режим ЧС. Глава Крым Сергей Аксенов заявил, что сумма ущерба составила 12,5 млрд рублей.