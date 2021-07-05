У российских туристов на Кубе массово выявляют положительный ПЦР, изолированы 150 человек

На Кубе в начале июля случились массовые изоляции туристов из России, в своих номерах ожидают очередных ПЦР-тестов более 150 человек, прилетевших на отдых на прошлой неделе.

"Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это достаточно много", - рассказала РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

В последующие дни были изолированы еще около 130 россиян.

В обсерваторе с подтвержденным коронавирусом находятся 14 россиян, прилетевших на Кубу до 29 июня.

Туристы возмущены изоляцией, у них не отмечается никаких симптомов, многие из них привиты и имеют справки о наличии антител.

По мнению генконсула, можно сделать вывод, "что что-то не в порядке в лабораториях" на острове.

В настоящее время более 150 российских туристов, которым грозит перевод из отелей в специальный обсерватор, приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета.

"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с Посольством Российской Федерации в этой стране", - отметили в пресс-службе ведомства.

На Кубе в последние две недели более чем в два раза выросла заболеваемость коронавирусом, причем вспышки фиксируются не в столице, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро.