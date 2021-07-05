Ставрополье частично осталось без света

Дождь и штормовой ветер обрушились на Ставропольский край, в результате разгула стихии без электроснабжения остались десять населенных пунктов восьми муниципалитетов региона. Об этом проинформировали пресс-службе краевого управлении МЧС.

"По состоянию на шесть часов утра без электроснабжения остаются более десяти тысяч абонентов с населением около 28 тысяч человек", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

В настоящее время ведутся восстановительные работы, в которых задействовано 343 человека и 85 единиц техники.