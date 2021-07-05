Мурашко: новые партии вакцин от COVID-19 поступают в регионы ежедневно

Новые партии вакцины против коронавирусной инфекции нового типа поступают в регионы своевременно, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

По его словам, отгрузки происходят фактически ежедневно.

Далее, оценивая эпидситуацию по коронавирусу в РФ министр отметил, что в некоторых регионах России отмечается рост заболеваемости, для этого в стране вновь перепрофилируются дополнительные койки для пациентов с ковидом. "Это происходит на опережение сегодня. Понятны тренды развития", - приводит слова министра РИА Новости.