Нездоровый образ жизни ведут 65 млн россиян

По данным Роспотребнадзора в России почти половина граждан подвержены воздействию факторов нездорового образа жизни. Исключением стали регионы СКФО.

"Около 64,9 млн человек, или 45,5% населения, в субъектах РФ подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни. По степени влияния на показатели состояния здоровья населения факторы образа жизни в субъектах РФ в 2020 году располагаются следующим образом: несбалансированное питание, употребление алкоголя и табакокурение", - говорится в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году" ведомства, пишет РИА Новости.

Такой образ жизни влияет на распространенность болезней органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, ведет к травмам и отравлениям.

Регионами, где факторы образа жизни больше всего влияют на здоровье граждан, являются Воронежская область, Ленинградская область, Свердловская область, Крым, ЯНАО и НАО, Удмуртия, Хакасия, Амурская область, Еврейская автономная область.

Меньше всего факторы нездорового образа жизни влияют на здоровье жителей СКФО - Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чечня, а также жителей Калмыкии, Тамбовской области, Тывы, Чукотского автономного округа.