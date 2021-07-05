В Казахстане выявлена рекордная заболеваемость коронавирусом

В Казахстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 3 031 человека, сообщает минздрав республики. Это максимум с начала пандемии, он зафиксирован на фоне распространения дельта-штамма в Казахстане.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Нур-Султане - 799, Алматы - 396, Карагандинской области - 499. Также всплеск заболеваемости отмечается в регионах с минимальным охватом населения вакцинацией - в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 436 962 человек.

Выздоровели за сутки 1 248 человек, за все время - 402 121 человек.

В "зеленой" зоне остаются только Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

В "желтой": Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

Почти половина страны оказалась в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.