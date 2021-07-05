SOCAR: горящий грязевой вулкан на Каспии постепенно затухает

Горение грязевого вулкана, наблюдавшееся на острове, расположенном в море между поселком Алят и городом Нефтчала, практически прекратилось, проинформировали в Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Сообщается, что "пламя затухает, поблизости нет никакой инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью".

Кроме того, в компании отметили, что сотрудники SOCAR, для выяснения причин возгорания в море, были отправлены на корабле на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате горения грязевого вулкана, ни один промышленный объект SOCAR не пострадал.