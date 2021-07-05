Ливень с ураганом "погасили" свет в Кабардино-Балкарии
Прошедший ночью ливень в сопровождении ураганного ветра обесточили более 2000 домов в Кабардино-Балкарии, проинформировали в региональном МЧС.
Сообщается, что отключения произошли во всех без исключения муниципальных районах, в том числе в Нальчике.
В настоящее время без электричества остаются около 1300 домов, восстановить подачу электроэнергии удалось для порядка 700 абонентов.
Ремонтные работы продолжаются.
Вестник Кавказа
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