Мурашко: перенесших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование
Пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию нового типа, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию", - сказал он на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.
"Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать, - пояснил он. - Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации", - сказал глава ведомства, добавив, что переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация
Вестник Кавказа
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