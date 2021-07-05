Коронавирус стоил России триллион рублей

Почти один триллион рублей потеряла российская экономика в 2020 году в результате пандемии, говорится в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году".

"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей", - указано в документе с уточнением, что этот показатель в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.

Далее составители доклада обращают внимание на то, что только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 млрд рублей, передает РИА Новости.

Также учтены были и прямые выплаты из федерального бюджета, направленные на борьбу с распространением заболевания и поддержкой населения и предприятий, которые составили в сумме не менее 515 млрд рублей.