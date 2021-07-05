В Москве пройдет массовая проверка ковид-безопасности ТЦ

Более двух тысяч торговых и бизнес-центров в Москве будут проверены в течение трех месяцев на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции, проинформировали в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Сообщается, что в период пандемии сотрудники Госинспекции по недвижимости проводят системные проверки бизнес- и торговых центров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания на предмет соблюдения мер профилактики нового коронавируса.

"В ближайшие три месяца Госинспекция по недвижимости планирует проверить около 2 230 столичных бизнес-центров во всех административных округах столицы", - приводит сообщение ТАСС, отмечая, что также предприятия обязаны обеспечивать наличие у сотрудников масок и перчаток, проводить контроль температуры тела, соблюдение социальной дистанции.