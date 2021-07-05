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Более 160 человек было эвакуировано из подтопленных сел в Крыму

Более 160 человек было эвакуировано из подтопленных сел в Крыму

Более 160 человек эвакуированы из зоны подтоплений в Бахчисарайском районе Крыма, проинформировали в республиканским МЧС.

Уточняется, что для людей уже подготовлены 12 пунктов временного размещения. Кроме того, с пострадавшими проводят работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России".

Далее в ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты проводят откачку воды из частных домовладений, подвальных помещений жилых многоквартирных домов. Также ведется  расчистка русла реки от деревьев и каменно-песочного грунта для восстановления естественного течения реки Бельбек.

Уточняется, что все социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.

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Вестник Кавказа

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