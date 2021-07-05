Водитель легковушки врезался в дерево, а затем протаранил забор в Алматы

Нетрезвый водитель Land Cruiser Prad отметился сложным ДТП в Алматы. Авария произошла на улице Марата Оспанова, где лихач не справился с рулевым управлением и протаранил дерево, а затем врезался в забор частного дома.

От удара автомобиль упал набок.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Land Cruiser Prado. Водитель от госпитализации отказался, а пассажир был доставлен в больницу, передает Sputnik Казахстан. Впоследствии выяснилось, что виновник случившегося сел за руль после лишения водительских прав.