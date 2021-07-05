Минпромторг России поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности

Российский Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно его прогнозу, в ближайшее время больше половины сотрудников сделают прививку, в настоящее время вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства.

Мантуров отметил, что согласно предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти, передает ТАСС.