Минпромторг России поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности
Российский Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
"Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно его прогнозу, в ближайшее время больше половины сотрудников сделают прививку, в настоящее время вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства.
Мантуров отметил, что согласно предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться