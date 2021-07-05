Извержение грязевого вулкана произошло на Каспии

В Каспийском море произошло извержение грязевого вулкана.

По словам главы Республиканского центра сейсмологической службы Гурбана Етирмишли, подобные явления не редкость. "Продолжительность взрыва и его пламя указывают на то, что это было извержение грязевого вулкана. В Каспийском море много грязевых вулканов. Взрыв произошел из-за извержения одного из них", - сказал он, передает oxu.az.

Аналогичной версии придерживается и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, отмечая, что все обстоятельства случившегося расследуются специалистами ведомства и Республиканского центра сейсмологической службы.

В свою очередь, в пресс-службе азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR отметили, что объекты компании не пострадали, никаких аварий зафиксировано не было.