Северный Кавказ и Юг России ждет опасная погода

Ливни, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России и в Крыму, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в Краснодарском крае и Ростовской области температура будет как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона. "Поэтому в ЮФО и СКФО будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков", - сообщил он, отметив, что в Крыму прогнозируются ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливневый дождь.

По словам Вильфанда, начиная со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся, передает РИА Новости.