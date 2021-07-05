Россия опротестовала увеличение "коллективного Запада" в Совбезе ООН

Российская сторона выступила против увеличения Совета Безопасности ООН за счет государств "коллективного Запада", заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, это касается таких стран, как Германия и Япония, которых в составе Совбеза "и так достаточно", и необходимо фокусироваться на вход туда развивающихся государств.

«Мы делаем акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза", - сказал он, подчеркнув, что Совбех ООН должен, прежде всего продолжать быть рабочим и управляемым органом, передает РИА Новости.