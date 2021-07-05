Обзор СМИ Кавказа 28 июня - 4 июля

"День республики" публикует интервью главы КЧР Рашида Темрезова "Газете.ру". Он рассказал, что в республике высокие показатели по вводу жилья – с 85 места в общероссийском рейтинге республика переместилась на третье. В течение этого года планируется ввести 229 тыс. кв. метров жилья. В 2020 году был досрочно завершен очередной этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Около 60% жителей КЧР – сельское население. Инвестпроект компании "Дамате" по овцеводству, крупный проект фирмы "Рея" по развитию молочного животноводства, сады промышленного типа и мини-сады в сельских подворьях ориентированы на трудоустройство жителей села, чтобы молодежь не уезжала из аулов, сел и станиц.

В следующем году будет решен вопрос обеспечения качественным водоснабжением 24 населенных пунктов общей численностью 45 тыс. жителей. С 2023 года стартует строительство трех больших групповых водопроводов с охватом 60 тыс. человек в 5 муниципальных районах. Завершается строительство газомагистрали к курорту Домбай, проектируется газопровод в Учкуланское ущелье, до 2025 года планируется ввести еще один крупный магистральный газопровод – "Преградная – Курджиново". Цель на ближайшие 5 лет – обеспечить практически стопроцентную техническую возможность подключения к газовым сетям на территории всего региона.

По программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в КЧР за пять лет предполагается строительство, реконструкция и капремонт 40 учреждений первичного звена здравоохранения, закупка оборудования и легкового автотранспорта для доставки пациентов и медработников. В этом году будет закуплено 9 передвижных мобильных комплексов, а также впервые внедрена санитарная авиация на постоянной основе.

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Газета "Ингушетия" сообщает, что глава республики Махмуд-Али Калиматов пообещал оперативно решить вопрос с выделением земли фермеру Исраилу Мурзабекову, обратившемуся ходе прямой линии к президенту Путину. "По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, его вопрос будет изучен, и будут приняты меры для его оперативного решения", — заверил Калиматов.

Напомним, фермер из Ингушетии просил посодействовать в получении в аренду земельного участка для разведения селекционных овец. Президент подчеркнув, что малоземелье является известной проблемой в регионах Северного Кавказа, отметил, что селекция в животноводстве требует особого внимания государства. "Мы делаем первые шаги в этой сфере. По куриному мясу решили проблему, но не все знают, что яйцо, чтобы кур растить, мы до сих пор завозим. Это то, на что мы обращаем всё больше и больше внимания. Это касается и семян, и животноводства", — сказал глава государства, пообещав помощь ингушскому фермеру. По сведениям издания, Мурзабеков работает над выведением некогда утраченной породы овец, а также улучшением 3-4 пород овец различных направлений — тонкорунной, полутонкорунной, шубно-меховой и др. Ведет большую работу на небольшом участке своего личного хозяйства. Наряду с этим он занимается сбором, хранением чистых сортов кукурузы, картофеля, фасоли, гороха, тыквы, ячменя, овса (без ГМО) и их селекцией для создания в дальнейшем своей кормовой базы.

Глава республики отметил, что Мурзабеков во время прямой линии с президентом затронул важный для региона вопрос. В Ингушетии, преимущественно аграрной республике, сельскому хозяйству уделяют особое внимание. В последние годы при непосредственной помощи федерального центра удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих на территории республики субъектов отрасли, в частности, перезапустить простаивающие долгое время кошары. Власти республики уже закупили около 5 тыс. голов мелкого рогатого скота тушинской и гиссарской пород, еще 2 тыс. составил приплод. На конец первого квартала поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах региона выросло на 2,1%, овец и коз — на 32,7%.

Группа представителей местной власти во главе с первым вице-премьером правительства Микаилом Илезовым нанесли ознакомительный визит Исраилу Мурзабекову. Осмотрев хозяйство и заслушав мнение сопровождавших его министра сельского хозяйства и продовольствия Магомеда Гагиева, министра имущественных дел и земельных отношений Магомеда Гадаборшева и других, Илезов подытожил: "Сто гектаров земли, которые он просит для развития своего хозяйства, для республики много. У нас очень большая нехватка земли. В ближайшее время постараемся с этим вопросом разобраться и предложить подходящий вариант. Но при условии соблюдения Исраилом Мурзабековым со своей стороны соответствующих требований для того, чтобы мы могли с Минимуществом, Минсельхозом рассмотреть его обращение, которое будет представлено в особом порядке". Министр сельского хозяйства в свою очередь заявил, что готовы предоставить селекционеру статус фермера и возможность поучаствовать в программах грантовой поддержки "Семейный фермер" или "Начинающий фермер", оформив необходимые регистрационные документы. Со своей стороны постараться решить вопрос положительно обещал и руководитель Минимущества.

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Газета "Республика Абхазия" информирует, что в селе Тамыше Очамчирского района введен в эксплуатацию крупный туристический комплекс круглогодичного отдыха "Золотое руно". Объект состоит из 150 коттеджей с двумя гостиничными номерами каждый для проживания от одного до трех туристов. Инфраструктура комплекса на участке площадью 12,5 га включает автостоянку, объекты общественного питания и торговли, спортивный комплекс, детскую площадку, подогреваемые круглогодичные бассейны для взрослых и детей, парковую зону, благоустроенный пляж. Строительство объекта инвестирует российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объем инвестиций составил 250 млн рублей.

На стадии подготовительных работ в Тамыше был открыт и цех по сбору коттеджей для туристического объекта, были обеспечены работой около 50 человек, в основном жители Тамыша и близлежащих сел. С началом функционирования объекта заявлено 150 рабочих мест, заработная плата составляет от 30 тыс. рублей.

Президент страны Аслан Бжания во время встречи с инвестором подчеркнул, что строительство такого крупного объекта имеет значение не только для села, но и для всей Абхазии. "В Восточной Абхазии нет объекта с таким количеством мест для размещения. Поэтому мы связываем с этим комплексом огромные надежды", - сказал он, выразив удовлетворение, что большое количество сельчан уже сейчас имеют работу и возможность заработать деньги. Это приведет к тому, что люди вернутся в села, закипит жизнь, в школах появится больше детей.

Владелец компании-инвестора Александр Туголуков отметил, что со стороны государства была проявлена огромная заинтересованность в части привлечения инвестиций и увеличения туристического потока. Было налажено эффективное взаимодействие между инвестором и государством. Он выразил надежду, что сотрудничество не ограничится этим объектом и компания в дальнейшем будет развивать свою деятельность в Абхазии.

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Чеченская газета "Вести республики" пишет, что начальник Южного Территориального межрегионального управления воздушного транспорта Валерий Силаев направил письмо на имя главы республики Рамзана Кадырова, в котором отмечены положительные изменения, выразившиеся в увеличении пассажиропотока и повышении качества авиаперевозок Международного аэропорта Грозный "Северный". "Несмотря на все сложности, связанные с организацией комплекса мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, руководством АО "Вайнахавиа" в лице генерального директора Альви Шахгириева значительно улучшены показатели по основным направлениям", — говорится в нем.

Рост пассажиропотока в l квартале 2021 в сравнении с 2019 годом составил 31,3% (на внутренних рейсах — на 19,4%, на международных — на 64%). За этот период аэропорт Грозного обслужил 1381 воздушное судно, в том числе 216 — иностранных авиакомпаний. Также расширена география авиаперелетов до 13 направлений, привлечены новые авиакомпании, в настоящее время их 8. Наряду с этим обновлен парк аэродромной и иной техники, в полной мере обеспечивающий безопасность полетов, приобретены оборудование и средства для соблюдения профилактических мероприятий против COVID-19. Произведена замена значительной части взлетно-посадочной полосы, находившейся в критическом состоянии; за счет реконструкции аэровокзального комплекса увеличены площади зон прилета и вылета, а также благоустроена привокзальная территория аэропорта.

"АО "Вайнахавиа" — единственное предприятие гражданской авиации на Юге России, которое в период пандемии по итогам 2020 года вышло на прибыль и у которого полностью отсутствуют задолженность перед бюджетом и персоналом предприятия. Наряду с этим, по информации Пограничного управления аэропорта за период с 01.01.2021 по 01.06.2021 занимает одно из лидирующих мест после Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону по объемам международных перевозок в России", — указано в письме. Генеральный директор АО "Вайнахавиа" Альви Шахгириев подчеркнул, что все положительные преобразования в воздушной гавани были бы невозможны без поддержки, которую грозненскому аэропорту оказывает руководство республики.

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В Северной Осетии два учебных заведения - Эльхотовский многопрофильный колледж (ЭМК) и Северо-Кавказский аграрно-технологическом колледже (СКАТК) удостоились государственных грантов из федерального бюджета проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Общая сумма субсидии, полученная благодаря участию в конкурсе на получение федеральных грантов, составила 82,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки РСО - Алания. Как отмечает врио руководителя ведомства Людмила Башарина, каждый из двух учреждений среднего профессионального образования стал победителем конкурсного отбора в двух лотах. СКАТК получил два гранта в общей сумме 38,7 млн рублей, ЭМК – два гранта в общей сумме 44,2 млн рублей. На выделяемые средства создаются современные мастерские с новейшим оборудованием. Это позволит создать условия не только для качественного учебного процесса, но и для появления центров проведения демонстрационного экзамена, специализированных центров компетенций, конкурсных площадок соревнований Worldskills. В результате реализации проекта в СКАТК появятся 8 современных мастерских по компетенциям "Графический дизайн", "Плотницкое дело", "Кондитерское дело", "Поварское дело", "Технологии моды", "Кирпичная кладка", "Электромонтаж" и "Ландшафтный дизайн". В ЭМК денежные средства направлены на создание 8 мастерских по компетенциям "Кондитерское дело", "Поварское дело", "Хлебопечение", "Спасательные работы", "Кузовной ремонт", "Обслуживание грузовой техники", "Окраска автомобиля", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".