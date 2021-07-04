ОАЭ стали мировым лидером по вакцинации населения от COVID-19

ОАЭ стали самой вакцинированной страной в мире, там полностью вакцинированы 72,1% населения.

Второе место занимают Сейшельские острова - 71,7%, сообщает Bloomberg.

При этом в мире полностью вакцинировали более 50% населения только 13 стран. Среди них Израиль, Катар, Монголия, Бахрейн, Великобритания, Чили, Мальта, Венгрия, США, Исландия и Уругвай.

В России полностью вакцинированы около 10% населения.