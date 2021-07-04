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Крым готовится к новым подтоплениям в ночь на понедельник

Крым готовится к новым подтоплениям в ночь на понедельник

В Бахчисарайском районе Крыма предстоящей ночью могут случиться новые подтопления, сообщила глава администрации района Людмила Пучкова.

В регионе 4 и 5 июля действует штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селей. потоков. В Бахчисарайском районе в воскресенье выпала двухмесячная норма осадков, объявлен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, в ночь ожидаются новые дожди.

"Мы не расходимся. Техника у нас возле каждого моста стоит. Ночью может что-то случиться. Силы МЧС все здесь и находятся во всеоружии", - поделилась Пучкова, пишет РИА Новости.

Дожди прекратятся в регионе только 7 июля.

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Вестник Кавказа

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