В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на ЖКХ

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин считает, что в рамках соцподдержки населения можно ввести выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы", - заявил Ионин, пишет URA.ru.

По мнению депутата, целесообразно было бы снизить тарифы населению, чтобы правительство самостоятельно подсчитывало "выпадающие" доходы энергетиков. "Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее", - пояснил Ионин.

Депутат добавил, что инфляция в России формально 4,9%, но потребительская способность упала в разы, а вовсе не на 5%. "Сегодня правительству придется давать деньги людям. За ЖКХ, другие выплаты", - констатировал он.

Напомним, в России с 1 июля тарифы на ЖКХ поднялись в среднем на 3,3%.