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Дом "Юнармии" появится в Дагестане 

Дом &quot;Юнармии&quot; появится в Дагестане 

В Махачкале возведут Дом "Юнармии", информирует пресс-служба Минобороны России, уточняя, что педагоги учреждения будут развивать не только патриотические проекты, но и образовательные программы по истории и в сфере IT. Об этом сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов на встрече с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов, победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов.

"Там будут находиться не только юнармейцы, но и те, кому будет интересна та сфера, которую в этом доме будем реализовывать, - это и IT-технологии, в том числе при изучении истории страны и республики, и другие направления", - сказал региональный лидер. 

Кроме того, он отметил, что в регионе будет создан и военно-патриотический центр "Авангард", пишет "Это Кавказ".

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Вестник Кавказа

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