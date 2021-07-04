Дом "Юнармии" появится в Дагестане 

В Махачкале возведут Дом "Юнармии", информирует пресс-служба Минобороны России, уточняя, что педагоги учреждения будут развивать не только патриотические проекты, но и образовательные программы по истории и в сфере IT. Об этом сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов на встрече с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов, победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов.

"Там будут находиться не только юнармейцы, но и те, кому будет интересна та сфера, которую в этом доме будем реализовывать, - это и IT-технологии, в том числе при изучении истории страны и республики, и другие направления", - сказал региональный лидер.

Кроме того, он отметил, что в регионе будет создан и военно-патриотический центр "Авангард", пишет "Это Кавказ".