Дневной рейс из Петербурга в Анталью все еще не вылетел

Рейс авиакомпании "Россия" Петербург - Анталья задерживается почти на 10 часов. Он должен был вылететь в 13.10, затем вылет перенесли на 19.45, затем на 22.30.

Перевозчик сообщает, что задержка связана с поздним прибытием лайнера, а пассажиры были предупреждены о задержке вылета заранее.

В воскресенье уже четыре рейса из Пулково в сторону курортов вылетели с опозданием - "Уральские авиалинии" в Симферополь и в Сочи, "Северный ветер" в Анталью и в Сочи.