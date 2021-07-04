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Дневной рейс из Петербурга в Анталью все еще не вылетел

Дневной рейс из Петербурга в Анталью все еще не вылетел

Рейс авиакомпании "Россия" Петербург - Анталья задерживается почти на 10 часов. Он должен был вылететь в 13.10, затем вылет перенесли на 19.45, затем на 22.30.

Перевозчик сообщает, что задержка связана с поздним прибытием лайнера, а пассажиры были предупреждены о задержке вылета заранее.

В воскресенье уже четыре рейса из Пулково в сторону курортов вылетели с опозданием  - "Уральские авиалинии" в Симферополь и в Сочи, "Северный ветер" в Анталью и в Сочи.

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Вестник Кавказа

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