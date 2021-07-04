В Сочи упавшее из-за ветра дерево убило человека

В Сочи в воскресенье из-за сильного ветра упали десятки деревьев, одно из них упало на человека, он погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб курорта.

"В результате прохождения грозы (ветер порывами до 22 м/с) произошло падение десятков деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется", - рассказали в МЧС.

По данным администрации Сочи, один из пострадавших госпитализирован, второй от госпитализации отказался.

Всего, в городе было повалено 34 дерева, уточнили в городской администрации.