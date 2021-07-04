Ханский дворец: жемчужина исламского зодчества

Крымские реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков, подтопив десятки домов в Бахчисарайском районе. Жители полуострова надеются, что стихия не достанет сам Бахчисарай с его жемчужиной - Ханским дворцом. О городе и дворце рассказывает корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник.

В 30 километрах от Симферополя находится удивительный город Бахчисарай, название которого с крымско-татарского переводится как ”сад-дворец”. Город был построен в долине реки Чурук-Су (”гнилая вода”) на склоне Внутренней гряды Крымских гор. Некогда столица Крымского ханства (государство, просуществовавшие на территории Крыма с 1441 по 1783 года) образовалась вокруг удивительного архитектурного комплекса - Ханского дворца, резиденции крымских ханов.

Жемчужину крымско-татарского дворцового зодчества в разные периоды времени посещали русские императоры и императрицы, величайшие деятели культуры и искусства. По сей день Ханский дворец привлекает огромное количество ценителей архитектуры и истории, а также туристов, которые приезжают на отдых в Крым. Попробуем разобраться, чем же так удивительно это место.

Основатель Бахчисарая, Сахиб I Герай, в результате продолжительной борьбы за власть, провозгласил себя ханом в 1534 году, и чтобы закрепить свой статус завоевателя и властного правителя он принял решение построить новую резиденцию в долине реки Чурук-Су. Главной задачей архитекторов, которые работали над созданием дворца, было передать исламское представление о рае на земле. Именно поэтому на территории дворца множество зеленых насаждений, двориков и фонтанов. Источником вдохновения и образцом для подражания послужил дворец Топкапы - резиденция турецких султанов.

За два с половиной века Хансарай неоднократно перестраивался и расширялся. Изначально, площадь дворцового комплекса составляла 18 гектаров. Самой первой была построена большая Ханская мечеть в османском стиле - двухъярусная прямоугольная постройка с четырехскатной крышей. На втором этаже молился хан, а на первом - жители города. Высота обоих минаретов мечети - 28 метров. Внутри мечети находится зал с колоннадой, а окна украшены витражами.

В 1532 году появились бани в византийском стиле Сары-Гюзель. В банях нет окон: свет проникает через специальные отверстия в виде звезд и полумесяцев в куполе. Бани использовались по назначению - для омовения и отдыха - вплоть до 1920-х годов.

Четыре больших здания (73 комнаты) занимал гарем. В покои хана доступ имел только правитель.

В дворцовом зале высшего государственного совета (Зал Дивана) в центре находился трон, где восседал хан, решая важные государственные вопросы со своими приближенными. Окна зала украшены витражами в два ряда, а стены - фарфоровыми изразцами. Дворец строили знаменитые архитекторы и зодчие, используя труд невольников. Знаменитый портал Демир-Капы (железные ворота), например, создавали итальянские мастера.

По внутреннему периметру дворца находится двор с многочисленными зелеными насаждениями и цветами, привезенными из разных уголков света. Также на территории дворца есть кладбище, где похоронены семь крымских ханов.

Отдельного внимания заслуживает фонтанный дворик, нынешний облик которого окончательно был сформирован в XVIII веке. Наиболее известный памятник дворца - Фонтан слёз, построенный в 1764 году и увековеченный А.С. Пушкиным в поэме ”Бахчисарайский фонтан”. По легенде, фонтан был создан в память об умершей возлюбленной крымского хана Кырым-Гирея. Считается, что автор сооружения - придворный мастер Омер. Русский архитектор А. Штакеншнейдер повторил бахчисарайские мотивы при создании фонтанов слез в Павильонном зале Малого Эрмитажа.

С 1783 года после присоединения Крыма к Российской империи дворец неоднократно перестраивался. Для императрицы Екатерины II, например, одну из комнат переделали в стиле эклектики. В 1908 году во дворце был открыт музей, который в 1912 году посетил император Николай II. Во время Великой Отечественной войны во дворце размещались передвижные военные госпитали.

В октябре 2015 года Бахчисарайский Хансарай был признан объектом культурного наследия федерального значения. Ежегодно жемчужину татарского дворцового зодчества посещают тысячи туристов, несмотря на продолжающуюся с 2018 года реконструкцию комплекса.