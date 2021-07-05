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На Ставрополье появился кемпинг-отель с видом на Эльбрус 

На Ставрополье появился кемпинг-отель с видом на Эльбрус 

На горе Верблюд в Предгорном округе завершается строительство комфортабельного кемпинг-отеля. Расположенный на склоне горы в окружении фруктового сада, глэмпинг будет принимать туристов в круглогодичном формате. 

Как рассказали в краевом правительстве, в  комплексе предусмотрено 10 геокуполов различной площади, а также собственная мини-кухня и терраса. Рядом будут находиться баня и бассейн.

Создание глэмпинга позволит опробовать новый формат оздоровительного отдыха, а также повысить туристическую узнаваемость Предгорья. 

По словам главы округа Николая Бондаренко, другого такого глэмпинга с шикарным видом на Эльбрус в крае пока нет.

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Вестник Кавказа

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