На Ставрополье появился кемпинг-отель с видом на Эльбрус 

На горе Верблюд в Предгорном округе завершается строительство комфортабельного кемпинг-отеля. Расположенный на склоне горы в окружении фруктового сада, глэмпинг будет принимать туристов в круглогодичном формате.

Как рассказали в краевом правительстве, в комплексе предусмотрено 10 геокуполов различной площади, а также собственная мини-кухня и терраса. Рядом будут находиться баня и бассейн.

Создание глэмпинга позволит опробовать новый формат оздоровительного отдыха, а также повысить туристическую узнаваемость Предгорья.

По словам главы округа Николая Бондаренко, другого такого глэмпинга с шикарным видом на Эльбрус в крае пока нет.