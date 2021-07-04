В Ставрополе будет создана новая велосипедная дорога

В Ставрополе появится велодорожка длиной 828 м и шириной три метра. Дорога протянется по улице Перспективной.

В соответствии с проектом, также до четырех полос будет расширена проезжая часть. Вдоль велодорожки будут оборудованы широкие тротуары с новой плиткой.

Об этом сообщили в администрации города, отметив, что в настоящее время в столице края идет масштабное строительство дороги по улице Ивана Щипакина. Общая протяженность шестиполосной дороги составит 1,5 км. Вдоль дороги будут уложены тротуары и велодорожки. Также появятся парковки. Планируется, что строительные работы будут завершены в течение будущего года.