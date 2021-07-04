Азовское море прогрелось до рекордных 28 градусов

Температура воды в Азовском море достигла рекордных плюс 28.

Самое теплое море на 4 июля в окрестностях Ейска - плюс 28, следом идет Темрюк, там море прогрелось до 27 градусов. Геленджик, Анапа и Приморско-Ахтарск разделили третье место, температура моря там составляет плюс 26. Немного прохладнее морская вода в Новороссийске и Сочи - плюс 25 градусов, а в Туапсе только 24 градуса.

При этом комфортной для купания температурой считается плюс 20 и выше, однако когда вода прогревается выше 27 градусов, в ней могут начать активно развиваться вредные микроорганизмы.