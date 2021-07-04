Сотня афганских военных отступила в Таджикистан после атаки талибов

В воскресенье почти 100 военнослужащих Афганистана пересекли границу с Таджикистаном, отступая после захвата талибами (членами запрещенной в России террористической организации "Талибан") уезда Хохон провинции Бадахшан.

"В воскресенье в 18:00 часов вооруженная группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон в провинции афганский Бадахшан, 94 военнослужащих Вооруженных сил Афганистана отступили и в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу на участке "Шохон" Таджикистана", - сообщили в пресс-центре погранвойск Таджикистана, пишет РИА Новости.

Пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, позволили военным перейти границу. В Таджикистане видят вероятность продолжения проникновения на территорию республики военнослужащих правительственных войск Афганистана.

Накануне границу пересекли свыше 300 афганских пограничников.