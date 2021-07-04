Ураган обесточил большую часть Абхазии
Непогода в воскресенье бушевала не только в Крыму и на Кубани, но и в Абхазии.
В МЧС республики сообщили, что ураган повалил десятки деревьев по всей стране, обесточил половину Абхазии, включая столицу.
"Западная часть Абхазии и Сухум остались без света", - сообщил представитель РУП "Черноморэнерго". Зафиксированы многочисленные повреждения в распределительных энергосетях, ураган также повредил высоковольтную линию Шешелети-1.
Все бригады заняты на местах аварий, более 50 сотрудников МЧС ликвидируют последствия стихийного бедствия.
"Ураган снес крышу гостиницы Интер-Сухум. Также повалил деревья в Новом Афоне, Пицунде и Гагре", - добавили спасатели.
Информации о пострадавших нет, пишет РИА Новости.
Вестник Кавказа
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