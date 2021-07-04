Мишустин: пандемия стала катализатором технологического обновления большинства экономик

Пандемия коронавируса оказалась не только угрозой макроэкономической стабильности, но и катализатором цифровизации, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, принесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю", - отметил он на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса накануне открытия "Иннопрома" в Екатеринбурге.

Однако, пандемия также "придала ускорение процессам цифровизации", добавил премьер. "Если хотите, стала своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности", - заявил Мишустин.

Он сообщил, что смена технологического уклада происходит буквально на наших глазах, перемены уже открыли новые возможности таким отраслям российской экономики, как розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор. "Те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке. Они уже перешли на следующий этап", - констатировал премьер.

По его словам, процессы цифровой трансформации стремительно набирают обороты во всем мире. "Это глобальная мировая тенденция. Такое технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик", - заключил Мишустин.