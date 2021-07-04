Израиль направил два самолета для помощи в борьбе с пожарами на Кипре

В воскресенье Израиль направил на Кипр два пожарных самолета "Эйр-трактор", чтобы оказать помощь в борьбе с мощными лесными пожарами, унесшими уже четыре жизни.

Делегация ВВС Израиля и израильской противопожарной эскадрильи "Элад" вылетела на Кипр в воскресенье днем, сообщила пресс-служба израильской армии. "В состав делегации вошли военно-транспортный самолет ВВС Израиля Си-130 "Геркулес", а также два самолета для борьбы с пожарами "Эйр-трактор" израильской противопожарной эскадрильи "Элад". На борту Си-130 "Геркулес" находится груз химикатов для борьбы с лесными пожарами, а также техническое оборудование, которое будет использоваться израильской противопожарной эскадрильей", - уточнили военные, пишет ТАСС.

Накануне горные районы Кипра охватил пожар, тушением занимаются 11 самолетов, эвакуированы жители десяти деревень.

Кипр, ввиду нехватки противопожарных мощностей обратился за помощью к Израилю и Евросоюзу.