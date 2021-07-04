Как пройдет День столицы в Нур-Султане

В Нур-Султане с размахом отметят День столицы. Программа на праздничные выходные опубликована на официальном сайте акимата столицы Казахстана.

5 июля в 20.00 часов артисты "Астана Опера" на сцене Амфитеатра покажут драмму-буффа Доницетти "Дон Паскуале". На следующий день в это же время начнется Гала-концерт солистов оперы и хора "Астана Опера".

Государственный академический русский драматический театр им.М.Горького также порадует горожан: 5 июля в 19.00 будет показана мелодрама "Смешанные чувства", а 7-го июля состоится торжественное закрытие 120-го театрального сезона, будет показана сценическая фантазия по рассказам В.Шукшина "Светлые думы".

6 июля театр Nomad City Hall в 19.00 часов представит драму М.Ауэзова "Жас Абай".

С 5 по 7 июля Государственная академическая филармония даст праздничные концерты "Есіл толқыны" на реке Есиль.

6 июля в концерт-зале "Астана" пройдет концерт Naruto Avatar Cимфонического оркестра филармонии.

Горожан ждут экскурсии: с 5 по 10 июля во Дворце мира и согласия; с 5 по 9 июля в Центре современного искусства "Куланши", где проходит выставка "Она"; с 5 по 11 июля во Дворце Независимости, где открыты выставки "Образы Нур-Султан" и "Подарки столице".

На этой неделе библиотеки Нур-Султана проведут часы поэзии и истории, Театр кукол будет показывать сказку "Дюймовочка". Цирк ждет гостей 5 июля в 15.00 на онлайн-мероприятие, посвященное Национальному дню "Домбры". Кроме того, состоится множество других онлайн-мероприятий, с полной программой можно ознакомиться на сайте акимата.

Праздничного салюта в этом году не планируется.