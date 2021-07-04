Дожди в Крыму будут идти еще двое суток

Глава гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая сообщила, что дожди в регионе закончатся 7 июля.

На 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. Сильные ливни и сход селей угрожают почти всем районам полуострова, только на севере Крыма осадки прогнозируются умеренные.

Синоптик отметила, что 5 и 6 июля ожидаются локальные грозовые дожди - от умеренных до очень сильных.

К 7 июля дожди должны прекратиться, погода улучшится, снова станет жарко.

В воскресенье 4 июля особенно много осадков выпало в Бахчисарайском районе, подтоплены домовладения, эвакуированы жители, умерла одна женщины.

"В Бахчисарайском районе выпало сегодня 133 мм – две месячных нормы, в горах Ай-Петри – 55 мм, почти месячная норма, на Ангарском перевале – 32 мм, половина месячной нормы, в Ялте – 32 мм, месячная норма, Феодосия – 30 мм, месячная норма", - сказала Любецкая.