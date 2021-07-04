Врач рассказала, какие симптомы характерны для дельта-штамма

Дельта-штамм коронавируса симптоматически отличается от оригинального уханьского штамма. Об основных симптомах рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По словам терапевта, желудочно-кишечный тракт обязательно отреагирует на вирус, особенно если является слабым звеном в организме. "И нельзя забывать, что 80% ткани иммунной системы находится в кишечнике, поэтому априори эта система будет реагировать", - отметила Павлова.

Она добавила, что на проблемы ЖКТ пациенты чаще жаловались в прошлом году. "Были люди именно с желудочно-кишечными проявлениями, просто их было меньше, чем потери обоняния или нарушения вкуса", - пояснила врач.

Дельта-штамм имеет специфический симптом - нарушение слуха, рассказала Павлова. Она отметила, что ранее об этом уже говорили другие ученые.

Также новый штамм часто больше похож на обычную простуду - с чиханием и болью в горле, температурой. Такие симптомы, как потеря обоняния и сухой кашель встречаются все реже.

Дельта-штамм был впервые выявлен в Индии, он распространился уже в 98 странах мира. Новые вспышки коронавируса связаны именно с этим штаммом. В Москве он вытеснил другие варианты, индийский штамм выявляется у 90% новых больных.