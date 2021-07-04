Жителей Ташкента просят оставаться дома - ожидается плюс 46

Власти Ташкента призывают горожан не выходить на улицу без крайней необходимости в ближайшие дни, ожидается аномальная жара.

По прогнозам Узгидромета, с 6 по 8 июля в Ташкенте будет около 41-46 градусом, что на 5-8 градусов выше климатической нормы. Кроме того, в первой половине июля температура воздуха резко повысится во всех регионах Узбекистана.

Аномальная жара может негативно сказаться на здоровье граждан. Поэтому администрация Ташкента просит оставаться дома людей с хроническими заболеваниями, пациентов на диспансерном контроле, беременных, детей и пенсионеров.

"Важно избегать воздействия жаркой погоды. Мы просим жителей не выходить из дома без крайней необходимости, на улице держаться тени, пить побольше жидкости", - сообщают власти города.