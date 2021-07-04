Первый случай коронавируса среди участников Олимпиады выявлен в Японии

В Японию начали прибывать спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, среди них выявлен первый случай заражения коронавирусом, пишет РБК.

"Сборная Сербии по гребле <...> приземлилась сегодня в аэропорту "Ханэда" в Токио, откуда должна была продолжить свой путь в Тояму, где планируется подготовка к началу Олимпиады. После проведения обязательных тестов на антигены в аэропорту было установлено, что гребец Милош Васич положителен на вирус COVID-19", - говорится в релизе на сайте Олимпийского комитета Сербии.

Перед вылетом команда прошла тестирование на коронавирус, все тесты были отрицательными. У Милоша Васича нет никаких симптомов, все члены сборной чувствуют себя хорошо.

Гребца поместят на недельный карантин, он будет допущен к играм, если сдаст два отрицательных теста. Сборная также сможет отправиться на подготовку к Олимпиаде при отсутствии симптомов.

Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа.