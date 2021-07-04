Ливни и смерчи обрушились на Новороссийск

Несколько районов Краснодарского края в воскресенье оказались во власти непогоды.

Ливень, штормовой ветер и крупный, с перепелиное яйцо, град обрушились на Новороссийск и Славянский район. В Новороссийске подтоплены отдельные дороги. В районе Геленджика над морем образовались смерчи.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко призвал горожан и туристов без надобности не покидать дома и не пользоваться личным транспортом.

В воскресенье обильные осадки привели к очередным подтоплениям в Крыму, на этот раз основной удар стихии пришелся на Бахчисарайский район, часть жителей эвакуирована, известно об одном погибшем.