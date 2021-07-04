Мишустин: российская экономика остается открытой для Европы

Экономика России остается открытой для зарубежных партнеров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в преддверии промышленной выставки "Иннопром".

"В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну - конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что российская экономика "остается открытой для европейских коллег".

Премьер добавил, что механизмы инвестиционно-технологического партнерства развиваются - создан механизм СПИК 2.0. Он "предполагает внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий".

Он заметил, что "Иннопром" за последние годы стал авторитетной международной площадкой, местом встречи крупных производителей и промышленников. В этом году выставка проходит совместно с итальянскими партнерами.

"Иннопром" пройдет с 5 по 8 июля в выставочном центре "Екатеринбург - Экспо".