Казгидромет дал прогноз погоды на понедельник

В понедельник 5 июля в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды, сообщают синоптики.

Гроза, шквал, град, усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской областях.

В Алматинской и Карагандинской областях днем местами возможны грозы.

Сильная жара сохранится в понедельник в ряде регионов: в Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.

В Нур-Султане осадков не прогнозируется, днем до 33-35 градусов, ночью около 19-21 градуса.

В Алматы также ясно и жарко, плюс 35-37 градусов, ночью плюс 23 градуса. В Шымкенте аномальная жара, днем в понедельник до 42 градусов, ночью температура воздуха составит 23-25 градусов.