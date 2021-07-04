Мясников назвал абсолютное противопоказание вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что существует только одно абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19.

"Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение 1-го компонента вакцины", - написал он в Telegram-канале.

Остальные противопоказания - относительные. По словам врача, понять делать прививку или нет - просто. "Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать", - пояснил Мясников.

То есть, принадлежность к группе риска - в любом случае показание к вакцинации, так как при инфицировании коронавирусом, человек, скорее всего, не справится с болезнью.

Молодые пациенты с таким противопоказанием как аллергия должны решать этот вопрос с врачом. "Те минимальные риски вакцинации могут и не перевесить возможную пользу, тут надо решать индивидуально", - считает эксперт.