Продолжение "Турецкого потока" состыковали на границе Сербии и Венгрии

На границе Сербии и Венгрии состыковали трубы продолжения газопровода "Турецкий поток".

"Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью", - сообщил директор госпредприятия "Србиягаз" Душан Баятович, передает национальное телевидение страны.

Ранее Баятович сообщал, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу ожидаются с 1 октября.

В Венгрии отметили, что стыковка трубопроводов означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.

Россия - главный и фактически единственный поставщик газа в Сербию. В последние годы газ в страну шел через Украину и Венгрию.