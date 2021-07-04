Коронавирус в Израиле привел к возвращению ограничений

В воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан носить маски в помещениях и избегать скоплений людей из-за распространения коронавируса, в том числе новых штаммов.

"Я обращаюсь к гражданам Израиля: надевайте маски в закрытых помещениях. Это работает. Избегайте скоплений [людей] в закрытых помещениях", - сказал он на еженедельном заседании израильского правительства.

Он отметил, что иначе заболеваемость продолжит расти, тогда правительство "рассмотрит возможность возврата некоторых ограничений в рамках зеленого пропуска (сертификата о полной вакцинации)". "С этой целью, если потребуется, будет созвано заседание правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом", - заявил Беннет.

За минувшие сутки в Израиле выявили 185 случаев коронавируса. В стране вакцинированы более 55% всего населения, проводится вакцинация детей в возрасте от 12 до 16 лет.

В Израиле ограничения, связанный с коронавирусом были отменены с 1 июня, а с 25 июня на фоне распространения новых штаммов, было возвращено предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом.