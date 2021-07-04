Массовая вакцинация населения от коронавируса началась во всех регионах Узбекистана

В Узбекистане стартовала массовая вакцинация граждан старше 18 лет, сообщает Минздрав республики.

Добровольная вакцинация от коронавируса началась в Самаркандской и Ташкентской областях, другие регионы присоединятся к кампании исходя из возможностей. Сделать прививку можно в первичных медико-санитарных учреждениях.

В Узбекистане первую дозу вакцины уже получили 2,4 млн человек. Вакцинация проводится препаратом ZF-UZ-VAC2001, ожидается поставка российского "Спутника V".

Заболеваемость коронавирусом в последние недели растет в республике в связи с распространением дельта-штамма.