В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков, один человек пропал

Сильный дождь начался в воскресенье в Крыму, больше всего осадков выпало в Бахчисарайском районе Крыма - до 70 мм, это примерно полторы месячные нормы.

"По нашим постам, село Ароматное Бахчисарайского района, река Коккозка - очень сильный дождь, 70 мм выпало в период от трех до шести часов. Село Многоречье - тоже очень сильный дождь, 58 мм", - рассказал "Интерфаксу" дежурный синоптик гидрометцентра Крыма.

В воскресенье в Бахчисарайском районе из берегов вышли две реки, сошло несколько селей, подтоплены десятки домов, эвакуируется население нескольких сел. Кроме того, один человек числится без вести пропавшим в поселке Куйбышево Бахчисарайского района, уточнила глава администрации района Людмила Пучкова.

Также в воскресенье сообщается о подтоплениях в Ялте - этот город сильнее всего пострадал в середине июня от ливней.