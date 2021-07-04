Песков назвал главное отличие Байдена от Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем отличаются лидеры России и США.

Во-первых, отметил Песков, президент США обременен другими ветвями власти. Кроме того, он зависим от позиции политистеблишмента. "Второе, это проблема, с которой неоднократно уже мы сталкивались. Дело в том, что президент Путин, он, когда он что-то говорит, он это и имеет в виду. И когда он это имеет в виду, он потом это реализует в жизнь, по возвращению домой", - отметил представитель Кремля в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По мнению Пескова, Байден не может в полной мере выступать за сближение с Россией.